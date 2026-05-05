Привычка сдерживать громкое чихание может привести к потере слуха

Если при чихании вы стараетесь сделать это как можно тише, зажимая нос и рот, – ваши органы слуха могут серьезно пострадать, предупреждают врачи.Специалисты Медицинского центра UAMS при Университете Арканзаса предупреждают: привычка сдерживать полноценное громкое чихание может вредить здоровью. В этом случае возникает риск различных повреждений и травм в ушах и слуховом проходе.Медики объяснили: перед чиханием в легких создается значительное сжатие воздуха для подготовки к немедленному опорожнению носовой полости. Если в этом порыве чихнуть человек сдерживается, зажимая нос или закрывая рот, то сжатый воздух выталкивается не через них, а по евстахиевой трубе, попадая в полость среднего уха. При сильном давлении это может спровоцировать травмы«Давление от сдерживаемого чихания может вызвать повреждение внутреннего уха, включая разрыв барабанной перепонки – травмы мембран среднего и внутреннего уха, которая вызывает головокружение и проблемы со слухом вплоть до глухоты», - рассказали врачи из UAMS.Другие травмы. Повреждения в органах слуха – не единственное патологическое последствие привычки сдерживать громкое чихание. Также это чревато травмами диафрагмы, разрывом кровеносных сосудов в глазах, а также ослаблением или повреждением кровеносных сосудов в головном мозге.

