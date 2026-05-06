Раскрыта распространенная ошибка при употреблении киви

Диетолог Мариан Гарсия заявила, что многие люди при употреблении киви совершают одну распространенную ошибку.Как отметила Гарсия, большинство людей употребляют киви без кожуры. Однако она является важной частью фрукта, поскольку содержит большое количество полезных веществ, пояснила специалистка.Так, если употреблять киви с кожурой, то организм получит на 50 процентов больше клетчатки, на 32 процента больше фолиевой кислоты и на 34 процента больше витамина Е, подчеркнула она. Кроме того, в кожуре содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от ежедневных повреждений, добавила врач.

