JTR: Путешествия помогут укрепить здоровье и замедлить старение

Путешествия оказывают позитивное воздействие на здоровье и способны тормозить ряд проявлений старения. К этому выводу пришла группа специалистов Университета Эдит Коуэн, которые применили теорию энтропии к туризму.Ученые считают, что позитивный опыт путешествий приводит к снижению «энтропии» организма — то есть, замедляет процессы, провоцирующие нарушение его стабильности. Исследователи поясняют, что свежие впечатления, посильная физическая активность и новые социальные связи улучшают общее самочувствие и поддерживают баланс в организме.Смена обстановки активирует мозг и стимулирует обмен веществ, физическая активность приводит к улучшению кровообращения и работы мышц, а отдых сам по себе и положительные эмоции дают возможность снижать уровень хронического стресса.Подобные эффекты поддерживают и иммунную систему, и механизмы восстановления тканей. Укрепляются кости и суставы, улучшается движение питательных веществ в организме.Но не любое путешествие полезно. Они порой грозят инфекциями, травмами или стрессами, что негативно отражается на здоровье.Тема нуждается в дальнейшем изучении, акцентируют авторы. Но потенциал путешествий для улучшения психологического состояния нельзя недооценивать.

