JTR: Путешествия помогут укрепить здоровье и замедлить старение
Ученые считают, что позитивный опыт путешествий приводит к снижению «энтропии» организма — то есть, замедляет процессы, провоцирующие нарушение его стабильности. Исследователи поясняют, что свежие впечатления, посильная физическая активность и новые социальные связи улучшают общее самочувствие и поддерживают баланс в организме.
Смена обстановки активирует мозг и стимулирует обмен веществ, физическая активность приводит к улучшению кровообращения и работы мышц, а отдых сам по себе и положительные эмоции дают возможность снижать уровень хронического стресса.
Подобные эффекты поддерживают и иммунную систему, и механизмы восстановления тканей. Укрепляются кости и суставы, улучшается движение питательных веществ в организме.
Но не любое путешествие полезно. Они порой грозят инфекциями, травмами или стрессами, что негативно отражается на здоровье.
Тема нуждается в дальнейшем изучении, акцентируют авторы. Но потенциал путешествий для улучшения психологического состояния нельзя недооценивать.
