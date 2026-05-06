ERJ: тяжелая астма может повышать риск ранней смерти в два раза

Тяжелая форма астмы может почти вдвое повышать риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института.Ученые проанализировали данные более 11 тысяч пациентов с астмой и наблюдали за ними на протяжении до 20 лет. В зависимости от тяжести заболевания участников разделили на группы. За время наблюдения смертность среди людей с тяжелой астмой достигла 34%, тогда как при легкой и умеренной формах — около 20%.«В пересчете на риски это означает почти двукратное увеличение вероятности преждевременной смерти у пациентов с тяжелым течением болезни. При этом сама по себе астма редко становится прямой причиной летального исхода. Основной вклад в повышенную смертность вносят сопутствующие заболевания», — отметили ученые.При астме часто возникает системное воспаление — в организме вырабатывается много специальных сигнальных молекул — цитокинов. Их избыток может снижать эластичность сосудов, повышать проницаемость их стенок и нарушать кровоток. Также повышается риск тромбоза, который ведет к инфаркту миокарда или инсульту.У пациентов с тяжелой астмой также чаще развиваются онкологические патологии, которые и выступают причиной смерти в долгосрочной перспективе. Дополнительным фактором риска выступают частые обострения, приводящие к постоянной нагрузке на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.Исследователи подчеркивают, что тяжелая астма встречается относительно редко — примерно у 3-8% всех пациентов с этим диагнозом. Однако именно эта группа требует наиболее внимательного медицинского контроля, поскольку даже при современной терапии остается уязвимой к системным осложнениям.

