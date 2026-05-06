Conversation: Неочевидная эмоция способна улучшать психическое здоровье

Благоговение, то есть, состояние, когда «перехватывает дыхание» от ощущения красоты или масштаба происходящего, позитивно отражается на психическом здоровье. К этому выводу приходят специалисты, исследующие реакции мозга на переживание сложной эмоции на границе восхищения и страха.Когда мы сталкиваемся с чем-то крайне масштабным или очень нестандартным, что не сразу вписывается в привычную картину мира, возникает подобная реакция. Такие ощущения, например, испытывают астронавты, осматривая Землю из космоса. В повседневной жизни они могут возникать на концерте, в горах или даже во время прогулки на природе.Надо помнить: благоговение модет быть как положительным, так и отрицательным. Так, наблюдая восход, люди нередко испытывают восхищение и умиротворение. При виде стихии оно проявляется в смеси страха и подавленности. На физиологическом уровне ответы схожи: учащение сердцебиения, «мурашки», эмоциональная реакция.Нейробиологи объясняют феномен тем, что при переживании благоговения понижается активность областей мозга, коррелированных с самофокусом и пониманием самих себя. Появляется ощущение собственной «малости», внимание переключается на внешний мир.Психологическими преимуществами подобных состояний является уменьшение зацикленности на себе, усиление связи с другими людьми, повышение готовности помогать. Они также улучшают способность организма к расслаблению.Долгосрочные эффекты еще изучаются, но многие эксперты уверены, что благоговение можно развивать осознанно. Помогут прогулки с общением с природой и прослушивание музыки, рассматривание предметов искусства, коллективные переживания и даже размышления над сложными научными идеями.

