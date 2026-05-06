Женщин предупредили об опасной ошибке при уходе за влагалищем

Гинеколог Сильвия Гонсалес заявила, что влагалище не нуждается в гигиенической обработке изнутри. Об этой опасной ошибке при уходе за интимной зоной она предупредила женщин в разговоре с изданием Infosalus.

«Влагалище — это орган, который эффективно и непрерывно самоочищается, и любое вмешательство с помощью наружных средств нарушает этот естественный процесс и значительно изменяет вагинальную экосистему», — пояснила Гонсалес.

Доктор подчеркнула: гигиеническая обработка влагалища изнутри смывает защитную микрофлору, нейтрализует естественную кислотность и создает благоприятную среду для размножения патогенных бактерий и грибков. В результате повышается риск возникновения различных инфекций, может появиться неприятный запах и аномальные выделения, добавила специалистка.

