Россиянам назвали угрожающий здоровью способ хранения шашлыка
Собеседница отметила, что вопрос безопасного хранения мяса становится особенно актуальным, когда температура воздуха на пикнике превышает плюс 25 градусов. По словам Спеценко, основная проблема заключается не в качестве самого продукта, а в его транспортировке и хранении до и после приготовления.
После приготовления шашлык также требует соблюдения температурного режима, отметила Спеценко. Она объяснила, что при комнатной температуре готовое мясо можно оставлять не более двух часов, а в жаркую погоду (выше плюс 25 градусов) этот срок сокращается до одного часа.
«Прежде чем отправлять мясо в холодильник, его следует охладить при комнатной температуре. Если убрать горячий продукт в холод сразу, это может привести к неравномерному охлаждению и развитию микроорганизмов. Признаками того, что мясо или готовый шашлык хранились неправильно, могут служить изменение цвета, появление слизи на поверхности, неприятный запах. При обнаружении этих признаков продукт следует выбросить и ни в коем случае не употреблять в пищу», — добавила эксперт.
Также Спеценко рекомендовала не есть шашлык, если присутствует неприятный кислый или затхлый запах, у мяса появился неестественный цвет, а поверхность стала липкой или скользкой. Термическая обработка в этом случае не поможет спасти продукт, заключила она.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий