В Иркутске соберутся эксперты, формирующие будущее российской ортодонтии: 30 мая состоится конференция OrthoTour

Ортодонтия сегодня активно переходит в цифровую плоскость. В Москве и Санкт-Петербурге до 90% специалистов уже работают с элайнерами, тогда как в регионах этот показатель остается на уровне 30–40%, остальные врачи используют в практике только брекеты. Элайнеры — более удобный для пациентов метод ортодонтического лечения, они незаметны при ношении, их можно снимать на время еды . Однако доступ к таким технологиям пока неравномерен — сократить этот разрыв и призван OrthoTour.Программа конференцииВ рамках мероприятия эксперты разберут ключевые направления современной ортодонтии:? Дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС): диагностика, выбор тактики лечения и типичные ошибки, снижающие эффективность терапии? Сложные случаи лечения на элайнерах: применение минивинтов, дистализация, гибридные протоколы и подготовка к лечениюОтдельным событием конференции станет презентация нового IT-решения компании — EuroTMJ Tracker. Эта технология меняет подход к работе со сложными клиническими случаями: она позволяет разрабатывать безопасные и индивидуализированные планы лечения даже для пациентов с дисфункцией ВНЧС. EuroTMJ Tracker визуализирует и прогнозирует возможные перегрузки, ограничения движения и риски. На сегодняшний день технологию уже используют более 500 специалистов по всей России – теперь она станет доступнее для врачей и пациентов в Иркутске.Спикеры? Жанна Ленденгольц. Врач-ортодонт, к.м.н., научный руководитель EUROKAPPA Academy, преподаватель высшей школы, автор более 100 научных публикаций. Прошла постдипломное обучение по лечению дисфункции ВНЧС под руководством профессора Мариано Рокабадо (Испания)? Анастасия Федорова. Врач-ортодонт, более 10 лет опыта работы на элайнерах. Более 150 завершенных кейсов. Эксперт в лечении зубочелюстных аномалий у детей и коррекции глубокого дистального прикуса. Член Европейской ассоциации ортодонтов«Мы убеждены: развитие медицины невозможно без равного доступа к знаниям. Если инновации концентрируются лишь в столичных центрах, они не работают в полную силу. Именно поэтому ORTHOTOUR — это путь к устойчивой системе, в которой каждый врач — от Калининграда до Владивостока — может применять передовые решения в своей практике», — комментирует генеральный директор EUROKAPPA Константин Егоров.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки