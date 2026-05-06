Распространенные привычки, из-за которых растет жир на животе

Накопление жира на животе считается более опасным для здоровья по сравнению с равномерным распределением лишнего веса по телу.Некоторые привычки повседневной жизни оказывают серьезное влияние на увеличение отложений жира в области живота. Перечисляя самые распространенные из них, диетологи советуют не совершать подобных ошибок.Частое питье газированных напитков. Данные показывают, что употребление одной-двух банок газированных напитков в день увеличивает окружность талии в пять раз быстрее по сравнению с минимальным потреблением газировки. Подсчитано, что высокая концентрация сахара в таких напитках ведет к повышению аппетита и последующему увеличению веса.Еда из больших тарелок. Согласно проводившемуся в Италии исследованию, люди, которые использовали их, съедали на 77% больше спагетти, чем те, кто использовал посуду меньшего размера. В больших тарелках порции кажутся меньше по объему – это побуждает съедать больше. Лишние калории – лишний жир.Поздний ужин. Все больше ученых в последнее время говорят о том, что прием пищи в позднее время суток, особенно ночью, негативно влияет на массу тела. Поздние приемы пищи ассоциируются с изменениями метаболических параметров, включая накопление абдоминального жира.Привычка заедать эмоции. Гнев, волнение, разочарование, тревога, скука или печаль – многие эмоции вызывают у людей желание поесть или съесть что-то вкусное. Статистически люди с выраженным ожирением живота чаще демонстрируют признаки так называемого «эмоционального» голода, то есть склонности ощущать прилив аппетита в связи с изменениями психологического состояния.Недостаток сна. Клиника Майо предупреждает: недосып связан с набором веса, один час сна, недобранный до нормы, побуждает людей съедать до 500 дополнительных килокалорий в течение дня. Причины этого связаны с гормональной дисрегуляцией, вызванной бессонницей в организме.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки