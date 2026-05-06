Ученый Одзаки: мясо китов может замедлять развитие болезни Паркинсона

Вещество баленин, содержащееся в мясе китов, может замедлять прогрессирование симптомов болезни Паркинсона. Об этом РИА Новости рассказал доцент Университета Иватэ Таку Одзаки.В эксперименте на мышах ученые изучили влияние баленина — природного дипептида, который в высоких концентрациях встречается, в частности, в мясе китов. Животным вводили это вещество, после чего оценивали их поведение и состояние мозга. Результаты показали, что баленин помогает сохранять дофаминовые нейроны — клетки, которые разрушаются при болезни Паркинсона, — и снижает выраженность двигательных нарушений.По словам Одзаки, вещество не способно полностью остановить развитие заболевания, однако может замедлять его на ранних стадиях и рассматриваться как основа потенциального профилактического подхода.Дополнительный анализ показал, что механизм действия может быть связан с поддержанием функции митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. Нарушения их работы считаются одним из факторов развития нейродегенеративных заболеваний.Исследователь также отметил, что баленин при приеме внутрь остается относительно стабильным и может обнаруживаться в крови. Это позволяет предположить, что его можно получать с пищей. Однако пока неясно, достигает ли вещество мозга в достаточной концентрации, чтобы оказывать терапевтический эффект.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки