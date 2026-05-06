Мужчинам раскрыли неочевидный способ улучшить качество сна
Куэста утверждает, что для улучшения качества сна мужчинам необходимо мочиться сидя, а не стоя. По его словам, если делать это стоя, то в мочевом пузыре всегда будет оставаться определенное количество мочи, поскольку в такой позе мышцы тазового дна не расслабляются.
Прямыми последствиями мочеиспускания стоя специалист назвал различные инфекции и проблемы с простатой, а среди косвенных — частые ночные пробуждения из-за позывов в туалет. Доктор также уточнил, что особенно актуальна его рекомендация для мужчин старше 40 лет.
