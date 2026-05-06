Популярные добавки оказались связаны с ускоренным ухудшением памяти
Ученые проанализировали данные 819 участников, включая 273 человека, принимавших омега-3, и сравнили их с контрольной группой. В течение пяти лет оценивались когнитивные показатели и результаты сканирования мозга. Оказалось, что у принимающих добавки снижение памяти и мышления происходило быстрее по нескольким ключевым тестам.
При этом различия не объяснялись генетикой: в обеих группах было одинаковое число носителей гена APOE ?4, связанного с риском болезни Альцгеймера. Также у участников не обнаружили усиленного накопления амилоидных бляшек или тау-белков — классических признаков нейродегенерации.
Вместо этого исследователи выявили снижение метаболизма глюкозы в мозге у принимающих омега-3. Это может указывать на ухудшение работы нейронных связей. Авторы подчеркивают, что речь идет о наблюдательной связи, однако результаты ставят под сомнение представление о безусловной пользе омега-3 для защиты мозга.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий