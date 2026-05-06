Занятия спортом помогут при тревожности, диабете и гипертонии - терапевт Андреева

Регулярные физические упражнения и забота о своем теле необходимы для здоровой и полноценной жизни, а дополнительным преимуществом является снижение риска развития хронических заболеваний.«Существует огромное количество хронических заболеваний, которые по-разному влияют на людей, но они работают по разнообразной программе, включающей силовые упражнения, упражнения для тренировки сердца, упражнения на гибкость, тренировку баланса помогут сделать повседневную жизнь более комфортной и управляемой», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Ослабление тревожностиУчастие в рутинных упражнениях может сыграть огромную роль в снижении тревожности, а также в улучшении качества жизни.Все, что угодно, от быстрой прогулки до велосипедной прогулки или группового урока танцев, может успешно отвлечь ваше внимание от того, о чем вы беспокоитесь, давая возможность получить перспективу и более ясное мышление даже на короткое время."Повышение частоты сердечных сокращений за счет сердечно-сосудистой деятельности изменяет химический состав мозга, высвобождая эндорфины хорошего самочувствия, которые улучшают самочувствие и действуют как естественные обезболивающие".Исследования показали, что упражнения снижают общий уровень напряжения, улучшая качество сна, что, в свою очередь, снижает уровень стресса.Снижение риска диабета 2 типаДиабет, оставленный без контроля, может вызвать серьезные и долгосрочные осложнения.Упражнения могут играть важную роль в предотвращении диабета в первую очередь, но помимо этого они могут играть огромную роль в поддержании благополучия людей с этим заболеванием."Физическая активность повышает чувствительность к инсулину, что, в свою очередь, помогает организму лучше использовать инсулин".Проще говоря: когда вы двигаетесь, глюкоза вытягивается из кровотока в мышцы, что снижает уровень сахара в крови и снижает риск опасного выхода диабета из-под контроля.Снижение высокого кровяного давленияДля тех, у кого высокое кровяное давление, также известное как гипертония, регулярная физическая активность может безопасно снизить этот уровень."Упражнения могут сделать сердце сильнее, что, в свою очередь, перекачивает больше крови с меньшими усилиями и, следовательно, уменьшает нагрузку на артерии, снижая кровяное давление".Кроме того, более активный образ жизни помогает поддерживать здоровый вес, и это еще один важный способ контроля артериального давления.

