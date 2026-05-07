Названо здоровое количество мочеиспусканий в день

Уролог Хамид Аббуди рассказал, какое количество мочеиспусканий в день считается здоровым.По словам Аббуди, для взрослых людей норма — это от шести до девяти мочеиспусканий в день. При этом после 60 лет это количество увеличивается до 10 раз в день. Врач объяснил, что с возрастом почки начинают работать хуже, а мышцы мочевого пузыря слабеют. Кроме того, пожилые люди чаще принимают лекарства с мочегонным эффектом, отметил уролог.«У мужчин с возрастом предстательная железа увеличивается в размерах. Это оказывает давление на мочевой пузырь и может увеличить количество мочеиспусканий», — добавил Аббуди.Врач также предупредил, что более частые мочеиспускания могут быть вызваны различными заболеваниями. В их число уролог включил инфекции мочевыводящих путей, рак предстательной железы или мочевого пузыря, рассеянный склероз и инсульт.

