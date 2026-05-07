TP: антибиотик миноциклин может снижать выраженность панических атак

Ранее исследователи уже знали, что вдыхание углекислого газа способно провоцировать панические атаки, а важную роль в этом процессе могут играть микроглия — иммунные клетки мозга, участвующие в воспалительных реакциях.

Миноциклин известен не только как антибиотик, но и как вещество с противовоспалительным действием, способное подавлять активность микроглии. Ученые решили проверить, может ли препарат ослаблять симптомы паники.

В исследовании участвовали мыши, а также 49 человек с паническим расстройством. Добровольцам и животным в течение 14 дней давали либо миноциклин, либо клоназепам — один из наиболее распространенных препаратов против панических атак.

После курса лечения участники проходили тест с ингаляцией углекислого газа, который обычно вызывает чувство удушья и запускает паническую реакцию.

«У людей лечение снизило интенсивность панических атак, вызванных вдыханием CO2», — рассказала биолог Беатрис де Оливейра.

У мышей исследователи также обнаружили, что углекислый газ активирует микроглию в области ствола мозга, отвечающей за контроль дыхания и реакцию на CO2. Миноциклин заметно ослаблял эту реакцию.

По словам авторов работы, механизм действия антибиотика отличается от клоназепама. Если последний воздействует на рецепторы нервной системы, то миноциклин, вероятно, уменьшает воспаление в мозге.

«Хорошо известно, что некоторые психические расстройства связаны с воспалением нервных клеток», — отметила биолог Люсиане Гаргаглиони.

Исследователи подчеркивают, что препарат пока нельзя считать новым стандартом лечения. Работа была небольшой, поэтому необходимы более крупные клинические испытания. Однако ученые считают, что в будущем миноциклин может стать альтернативой традиционным противотревожным препаратам, которые нередко вызывают побочные эффекты, включая сонливость и угнетение дыхания.

