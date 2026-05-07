Как высокий, так и низкий пульс в покое являются рисками инсульта

Как повышенный, так и пониженный пульс в состоянии покоя связан с ростом рисков инсульта. К этому выводу пришли ученые из лондонского Имперского колледжа.В исследовании были использованы с ведения о состоянии здоровья 460 тысяч человек из базы UK Biobank. Наблюдения за участниками велись в среднем 14 лет. За этот период было зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев инсульта. Анализ выявил, что минимальный риск отмечен при частоте сердечных сокращений от 60 до 69 ударов в минуту.При отклонении от этого «коридора» риски возрастали. У тех, пульс которых был ниже 50 ударов в минуту, риски инсульта были выше примерно на 25%, а при цифрах выше 90 ударов они возрастали на 45%.Максимальная корреляция была выявлена у людей без фибрилляции предсердий. В данной группе ЧСС часто выступает в роли самостоятельного маркера риска, отмечают ученые.Исследователи поясняют, что при низком пульсе уменьшается приток крови к мозгу на фоне роста фазы расслабления между сердечными сокращениями. Что повышает риски ишемического инсульта, причиной которого обычно становится закупорка сосуда тромбом.Усиленный пульс связан как с ишемическим, так и с геморрагическим инсультом, он часто является следствием усиления нагрузки на стенки кровеносных сосудов, уточняют исследователи.Но для подтверждения причинно-следственных связей и уточнения механизмов требуются дальнейшие исследования.

