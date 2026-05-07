Желающих достичь долголетия людей призвали отказаться от нескольких фруктов

Врач Ирен Пинилья заявила, что людям, которые желают достичь долголетия, необходимо исключить из рациона несколько фруктов и ягодТак, Пинилья призвала отказаться от винограда, поскольку он, несмотря на содержание множества антиоксидантов, имеет высокий гликемический индекс. Врач не рекомендовала есть и апельсины. Хотя эти фрукты и богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему, в них содержится очень много сахара, объяснила доктор. Кроме того, Пинилья порекомендовала исключить из рациона манго и бананы.При этом киви, авокадо и чернику, напротив, желательно употреблять как можно чаще. Что касается последней, она помогает защитить клетки и головной мозг от старения, имеет низкий гликемический индекс и выраженный противовоспалительный эффект, пояснила Пинилья.

