Названы способы распознать деменцию при разговоре и в переписке

Ранняя диагностика остается сегодня ключевым фактором в замедлении развития деменции: изменения начинаются за 10-15 лет до видимых нарушений, сообщила врач-психиатр и эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань. Она назвала способы распознать дегенеративный синдром при разговоре и в переписке.Первые симптомы деменции часто проявляются неочевидно, в повседневной коммуникации, в том числе цифровой, указала врач. По ее словам, нарушением могут являться любые отклонения от обычной письменной речи человека. При этом они не всегда выходят на первый план, и человек с высоким когнитивным резервом может длительное время компенсировать эти нарушения.Первое, на что рекомендовала обращать внимание психиатр, это смысловая нагрузка и взаимосвязь предложений, а также их грамматическое построение и наличие орфографических ошибок, несвойственных человеку.Если человек использует описания предметов вместо их собственных названий, неоднократно возвращается к уже сказанному, испытывает сложности с поддержанием диалога и теряет его смысл, это может быть поводом для обращения за консультацией, обратила внимание специалист.К тревожным сигналам врач также отнесла изменение почерка и в целом любые отклонения от обычной психической деятельности человека. Сам человек может заметить, что мучается и никак не может вспомнить название какого-то предмета, даже элементарно вилки, или перед тем, как говорить, начинает записывать речь на бумаге, хотя это было ему несвойственно.Штань отметила, что подобные проблемы могут быть не только предвестником деменции, а просто сигнализировать о хронической усталости, декомпенсации соматической патологии и проходить после отдыха. То же относится к возрастным изменениям: человеку может требоваться больше времени, чтобы обдумать предложение, но при этом речь не становится скудной, верно используются слова, не страдает построение предложений, завершила она.

