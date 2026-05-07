Названы способы распознать деменцию при разговоре и в переписке
Первые симптомы деменции часто проявляются неочевидно, в повседневной коммуникации, в том числе цифровой, указала врач. По ее словам, нарушением могут являться любые отклонения от обычной письменной речи человека. При этом они не всегда выходят на первый план, и человек с высоким когнитивным резервом может длительное время компенсировать эти нарушения.
Первое, на что рекомендовала обращать внимание психиатр, это смысловая нагрузка и взаимосвязь предложений, а также их грамматическое построение и наличие орфографических ошибок, несвойственных человеку.
Если человек использует описания предметов вместо их собственных названий, неоднократно возвращается к уже сказанному, испытывает сложности с поддержанием диалога и теряет его смысл, это может быть поводом для обращения за консультацией, обратила внимание специалист.
К тревожным сигналам врач также отнесла изменение почерка и в целом любые отклонения от обычной психической деятельности человека. Сам человек может заметить, что мучается и никак не может вспомнить название какого-то предмета, даже элементарно вилки, или перед тем, как говорить, начинает записывать речь на бумаге, хотя это было ему несвойственно.
Штань отметила, что подобные проблемы могут быть не только предвестником деменции, а просто сигнализировать о хронической усталости, декомпенсации соматической патологии и проходить после отдыха. То же относится к возрастным изменениям: человеку может требоваться больше времени, чтобы обдумать предложение, но при этом речь не становится скудной, верно используются слова, не страдает построение предложений, завершила она.
