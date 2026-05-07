В каких случаях может вредить черный чай: врач Соломатина
При хронических нарушениях почек и печение или в случае расстройств нервной системы черный чай бывает противопоказан.
Будучи самым популярным напитком в России, черный чай обладает многими достоинствами. Он тонизирует, поддерживает работоспособность и концентрацию внимания, дает организму витамины и микроэлементы.
В то же время даже самым здоровым людям этот напиток подходит для употребления только в определенном количестве, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«В норме здоровому человеку можно выпить три-четыре чашки чая в день», - уточнила специалист в беседе со «Спорт-Экспресс».
Кроме того, черный чай может вредить самочувствию в случае имеющихся патологий. Соломатина перечислила те проблемы со здоровьем, при которых его питье минимизируется или даже полностью исключается.
Заболевания ЖКТ, включая язву желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс.
Болезни сердца, включая аритмию и гипертонию
Болезни печени, почек.
Психоневрологические расстройства, включая бессонницу, повышенную возбудимость после травм мозга или инсульта.
Гормональные расстройства, затрагивающие работу надпочечников.
«Чай, особенно крепкий, может раздражающе воздействовать на слизистую и стимулировать выделение желчи и других ферментов, что способствует многим неприятным состояниям, в частности изжоге», - добавила медик.
Соломатина подчеркнула: при обострении того или иного заболевания желудочно-кишечного тракта прием черного чая является крайне опасным.
Также врач заострила внимание на способности напитка временно сужать сосуды, повышать давление и вызывать учащение сердечного ритма. При слабой адаптации организма это может вызывать ухудшение самочувствия.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий