В каких случаях может вредить черный чай: врач Соломатина

В каких случаях может вредить черный чай: врач СоломатинаПри хронических нарушениях почек и печение или в случае расстройств нервной системы черный чай бывает противопоказан.Будучи самым популярным напитком в России, черный чай обладает многими достоинствами. Он тонизирует, поддерживает работоспособность и концентрацию внимания, дает организму витамины и микроэлементы.В то же время даже самым здоровым людям этот напиток подходит для употребления только в определенном количестве, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.«В норме здоровому человеку можно выпить три-четыре чашки чая в день», - уточнила специалист в беседе со «Спорт-Экспресс».Кроме того, черный чай может вредить самочувствию в случае имеющихся патологий. Соломатина перечислила те проблемы со здоровьем, при которых его питье минимизируется или даже полностью исключается.Заболевания ЖКТ, включая язву желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс.Болезни сердца, включая аритмию и гипертониюБолезни печени, почек.Психоневрологические расстройства, включая бессонницу, повышенную возбудимость после травм мозга или инсульта.Гормональные расстройства, затрагивающие работу надпочечников.«Чай, особенно крепкий, может раздражающе воздействовать на слизистую и стимулировать выделение желчи и других ферментов, что способствует многим неприятным состояниям, в частности изжоге», - добавила медик.Соломатина подчеркнула: при обострении того или иного заболевания желудочно-кишечного тракта прием черного чая является крайне опасным.Также врач заострила внимание на способности напитка временно сужать сосуды, повышать давление и вызывать учащение сердечного ритма. При слабой адаптации организма это может вызывать ухудшение самочувствия.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки