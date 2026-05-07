Врач Мясников назвал вызывающие и сокращающие воспаление продукты

Неумеренное потребление мяса, соли, или частое питье сладких газированных напитков способствует развитию воспалительных процессов в организме, заявил врач.«Теледоктор», кардиолог Александр Мясников напомнил россиянам, что воспаление тесно связано с подверженностью организма серьезным заболеваниям. В частности, его развитие повышает риск аневризмы аорты – патологии главного кровеносного сосуда, распределяющего кровь от сердца к органам и тканям. Без должного лечения аневризма аорты может привести к разрыву сосуда и смерти человека.«Процессы воспаления играют определяющую роль в развитии атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», - проинформировал врач Мясников.Медик посоветовал знать и помнить: некоторые продукты питания при регулярном потреблении вызывают активное развитие воспаления. Александр Мясников перечислил такие продукты:Мясо и субпродуктыКолбасные изделияЧипсы.Сладкая газировка.«У мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли», - добавил кардиолог.Также врач Мясников назвал сокращающие воспаление продукты:Овощи и фруктыЦельнозерновые крупы.Нежирный сыр.Чай и кофе.Орехи.Вино и пиво.Медик подчеркнул, что при употреблении любых продуктов важна умеренность.

