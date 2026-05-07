Врач предупредила об отравляющем эффекте от сочетания лекарств с одним напитком
Елисеева объяснила, что грейпфрутовый сок содержит фуранокумарины — вещества, которые способны блокировать ферменты печени, отвечающие за расщепление лекарственных препаратов. Как добавила доктор, это приводит к тому, что лекарство накапливается в крови.
«Запив стандартную дозу соком, вы получаете токсический удар, равный приему горсти таблеток. Это прямой путь к тяжелейшей передозировке, поражению печени и остановке сердца», — отметила врач.
По словам врача, не рекомендуется запивать лекарства и сладкими газировками. Все дело в том, что такие напитки быстро растворяют защитную оболочку таблетки, что негативно влияет на слизистую желудка. При этом никакой пользы препарат в этом случае не принесет, поскольку он будет разрушен желудочным соком.
Единственным подходящим для запивания таблеток напитком Елисеева назвала обычную негазированную воду.
