Врач предупредила об отравляющем эффекте от сочетания лекарств с одним напитком

Запивание лекарств грейпфрутовым соком может довести до реанимации, предупредила врач Дарья Елисеева.Елисеева объяснила, что грейпфрутовый сок содержит фуранокумарины — вещества, которые способны блокировать ферменты печени, отвечающие за расщепление лекарственных препаратов. Как добавила доктор, это приводит к тому, что лекарство накапливается в крови.«Запив стандартную дозу соком, вы получаете токсический удар, равный приему горсти таблеток. Это прямой путь к тяжелейшей передозировке, поражению печени и остановке сердца», — отметила врач.По словам врача, не рекомендуется запивать лекарства и сладкими газировками. Все дело в том, что такие напитки быстро растворяют защитную оболочку таблетки, что негативно влияет на слизистую желудка. При этом никакой пользы препарат в этом случае не принесет, поскольку он будет разрушен желудочным соком.Единственным подходящим для запивания таблеток напитком Елисеева назвала обычную негазированную воду.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки