Cell Reports: обнаружена связь между синдромом Туретта и ОКР

Японские исследователи обнаружили нейронный путь в мозге, который может объяснить, почему Синдром Туретта часто сочетается с другими расстройствами, включая обсессивно-компульсивное расстройство.Синдром Туретта — это неврологическое расстройство, при котором у человека возникают непроизвольные двигательные и вокальные тики — быстрые, повторяющиеся движения или звуки. Обсессивно-компульсивное расстройство, в свою очередь, связано с навязчивыми мыслями (обсессиями) и повторяющимися действиями (компульсиями), которые человек выполняет, чтобы снизить тревогу.Ученые использовали модель на мышах с тикоподобными движениями, чтобы изучить механизмы, лежащие в основе непроизвольных тиков. Им удалось выявить активный путь, соединяющий базальные ганглии — область мозга, отвечающую за контроль движений, — с островковой корой, связанной с обработкой эмоций.Этот сигнал проходит через таламус — ключевой «переключатель» мозга, направляющий нейронную активность. Когда исследователи с помощью специального препарата заблокировали связь между таламусом и островковой корой, интенсивность тиков у животных значительно снизилась.Ранее ученые уже предполагали, что островковая кора играет роль в развитии синдрома Туретта, однако конкретные нейронные пути, по которым передаются нарушенные сигналы, оставались неизвестными. Новые данные показывают, как двигательные нарушения могут «перетекать» в области, отвечающие за эмоции.Это помогает объяснить, почему синдром Туретта часто сопровождается не только тиками, но и так называемыми предвестниковыми ощущениями — внутренним напряжением или позывами, которые предшествуют движению и ослабевают после него. Также это может объяснить частое сочетание с другими состояниями, такими как СДВГ и расстройства аутистического спектра.Авторы отмечают, что существующие методы лечения, включая глубокую стимуляцию мозга, воздействуют на таламус, но механизм их эффективности до конца не был понятен. Новое открытие может помочь точнее нацеливать терапию.В перспективе ученые рассматривают менее инвазивные подходы, например нейромодуляцию с помощью ультразвука, которая могла бы воздействовать на обнаруженный путь и снижать симптомы. Однако пока результаты получены только на животных, и для подтверждения их применимости необходимы исследования с участием людей.По словам исследователей, более глубокое понимание работы мозга при синдроме Туретта может в будущем привести к созданию безопасных и эффективных методов лечения, направленных не только на тики, но и на сопутствующие психические симптомы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки