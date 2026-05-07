Врач дал пять советов для пробуждения без болей в спине

Ортопед Лучано Миллер дал пять советов, которые помогут просыпаться без болей в спине.Во-первых, по словам Миллера, необходимо приобрести правильную подушку. Ее стоит выбирать, ориентируясь на самую частую позу для сна. Во-вторых, комфортное пробуждение по утрам обеспечит матрас, который поддерживает все тело, но при этом не является слишком жестким, отметил доктор.В-третьих, нужно избегать поз, которые напрягают шею и сдавливают поясницу, добавил он. «Если вы спите на боку, положите подушку между коленями, чтобы выровнять положение бедер», — дал четвертый совет медик. Заключительная рекомендация врача — положить под колени подушку во время сна на спине, чтобы снизить нагрузку на поясницу.

