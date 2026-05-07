Употребление лапши быстрого приготовления может довести до болезней сердца

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов: регулярное употребление лапши быстрого приготовления чревато развитием серьезных проблем со здоровьем.Врач Белоусов рассказал в интервью о рисках, связанных с постоянным поеданием такой лапши. Медик отметил, что«лапша быстрого приготовления отличается от обычных макаронных изделий тем, что она обжаривается и сушится в разогретом масле».Белоусов уточнил, что при производстве продукта используется кипящее пальмовое масло – при погружении в него меняется структура продукта, влага заменяется маслом. В дальнейшем на обработанную маслом лапшу достаточно лишь воздействовать кипятком, чтобы она стала готовой.Специалист предупредил, что воздействие пальмового масла на организм может быть очень негативным. Оно отличается высоким уровнем насыщенных жирных кислот, и их регулярное поедание может довести до болезней сердца«Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания», - заявил Белоусов.Беседуя с «Газетой.Ru», он добавил, что употребление лапши быстрого приготовления может способствовать повышению артериального давления и сахара в крови. Этот продукт, изготовленный из пшеничной муки, является источником большого количества углеводов, способных не только увеличивать содержание глюкозы в крови, но и стимулировать жироотложение, появление лишнего веса. К тому же в продуктах быстрого приготовления содержатся высокие дозы вредных добавок в виде консервантов, ароматизаторов, загустителей и других, потенциально опасных для организма.

