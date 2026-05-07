Названа приводящая к облысению привычка после принятия душа
Специалисты заявили, что сушка мокрых прядей банным полотенцем способна ухудшить их состояние. Они утверждают, что трение от него повреждает кератиновые клетки в кутикулах волос, вызывая тем самым их сухость и ломкость.
Чтобы избежать проблемы, собеседники издания рекомендуют заменить банное полотенце на полотенце из микрофибры и перестать растирать им волосы после душа. По их словам, такой материал лучше впитывают воду и не повреждает истощенные фолликулы.
В декабре прошлого года американский дерматолог Николь Негбенебор назвала самые главные ошибки при принятии душа.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий