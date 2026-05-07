Обилие соли в еде плохо сказывается на мужской потенции

Причины эректильной дисфункции у мужчин могут быть неочевидными.Проблемы с потенцией мужчин, в основном, возникают в возрасте старше 40 лет. К основным причинам эректильной дисфункции относятся стресс, ожирение, курение, а также проблемы со здоровьем – гипертония, диабет.Но есть и другие факторы образа жизни, которые могут плохо сказываться на мужской потенции. Подробнее об этом в беседе с «МедикФорум» рассказал врач-андролог Константин Мухин.Обилие соли в еде. По словам врача, проблемы с эрекцией могут испытывают мужчины, у которых нет как таковой гипертонии, но которые употребляют много соли. Исследованиями было усыновлено, что чрезмерное потребление натрия (соль – это хлорид натрия) затрудняет кровообращение во всем организме, включая половой орган.Плохая гигиена полости рта. Также, благодаря поискам ученых, есть основания считать, что мужчины, страдающие хроническим пародонтитом, подвержены повышенному риску развития эректильной дисфункции.Химические субстанции. Накапливается больше данных о том, что на мужское здоровье негативно воздействует бисфенол-А (BPA). Этот химикат способен влиять на гормональную систему, имитируя эстроген у женщин и подавляя половые гормоны у мужчин. Он содержится в многоцелевом твердом пластике, например, в некоторых бытовых контейнерах для хранения пищевых продуктов, бутылках, пищевой упаковке и т. д.Езда на велосипеде. Она может увеличить риск эректильной дисфункции из-за повреждения нервов в тазовом дне и сдавливания артерий, снабжающих кровью половой член. Этому нарушению подвержены мужчины, которые много часов в неделю ездят на велосипеде, особенно с пластиковым (а не кожаным) седлом.Обструктивное апноэ сна. Громкий храп, сопровождающийся внезапными остановками дыхания во время сна, является характерным признаком синдрома обструктивного апноэ сна. Данное расстройство поражает значительный процент мужчин среднего возраста и, как было установлено, удваивает риск развития проблем с эрекцией.

