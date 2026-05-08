Общительным людям предрекли долгую жизнь
Она пояснила: общение позволяет делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя нужным. Нехватка контактов ведет к хроническому стрессу, который запускает воспалительные процессы и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.
Кроме того, совместные активности (прогулки, спорт) помогают формировать здоровые привычки, а разговоры — даже с малознакомыми людьми — служат мощной когнитивной тренировкой. При этом достаточно нескольких близких друзей и умеренного общения, чтобы получить пользу для здоровья.
