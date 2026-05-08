Исследование показало, что падения после 40 лет могут предвещать деменцию

Согласно обзору исследований с участием почти 3 миллионов человек, у пожилых людей, имевших в анамнезе падения, может быть значительно более высокий риск развития деменции.Исследователи из Чанчуньского университета китайской медицины обнаружили, что однократное падение после 40 лет связано с 20-процентным повышением риска развития деменции в будущем по сравнению с людьми, у которых не было в анамнезе падений. Для людей, перенесших несколько падений, риск увеличился на 74 процента.«Повторяющиеся падения могут служить потенциальным клиническим маркером для выявления лиц с повышенным риском», — пишут авторы в своей статье.Команда исследователей описывает три потенциальных механизма, лежащих в основе этой недавно подтвержденной взаимосвязи.В их обзоре не утверждается, что падения вызывают деменцию; хотя это может быть одним из факторов, возможно также, что падения являются ранним симптомом, или что пережитое падение может привести пациентов к поведению, повышающему риск развития деменции.И деменция, и падения — это проблемы со здоровьем, часто связанные со старением, и многие исследования изучали связь между ними.Есть данные, свидетельствующие о наличии схожих неврологических проблем, и было установлено, что пожилые люди с деменцией падают чаще, чем люди без этого заболевания. Однако до сих пор оставалось неясным, предшествуют ли падения деменции.«Это исследование предоставляет первые количественные доказательства, основанные на систематическом обзоре и метаанализе, демонстрирующие связь между наличием в анамнезе падений у людей среднего и пожилого возраста и последующим риском развития деменции», — пишут исследователи.Они проанализировали более 35 000 записей, прежде чем сузить их до 7 исследований, которые соответствовали критериям включения.В семи включенных исследованиях приняли участие более 2,9 миллиона человек в возрасте 40 лет и старше, у которых на момент начала исследования не было деменции.В пяти из этих исследований использовалась схожая методология, что позволило объединить их данные для метаанализа.Четыре человека приняли участие в анализе частоты возникновения деменции среди людей среднего и пожилого возраста, имевших в анамнезе падения.Почти половина участников этих четырех исследований имели в анамнезе падения, и 11,6% из этой группы впоследствии получили диагноз деменции. Среди тех, у кого не было в анамнезе падений, деменция развилась лишь у 7,7%.В отдельный скорректированный анализ риска связи между падениями и развитием деменции в будущем были включены три из пяти исследований.В ходе этих трех исследований было установлено, что одно падение связано с повышением риска развития деменции в будущем на 20 процентов, а множественные падения — с повышением риска на 74 процента.Группа исследователей также провела систематический обзор связи между падениями и развитием деменции в будущем, используя четыре исследования, которые соответствовали критериям включения, но не могли быть включены в анализ скорректированного риска из-за несовместимости их методологий.Результаты их исследований по-прежнему демонстрировали интригующую связь.Одно исследование показало, что у участников, получивших травмы в результате падения, вероятность диагностирования деменции в течение года была на 21 процент выше.Другое исследование показало, что за четыре года до постановки диагноза деменции риск падений, приводящих к травмам, неуклонно возрастал и достигал пика в год постановки диагноза.«Эти результаты в значительной степени согласуются с результатами нашего метаанализа, предполагая, что падения не являются просто случайным совпадением, а служат ранним клиническим маркером ускоряющегося нейродегенеративного ухудшения», — пишут исследователи.Так почему же падения и деменция связаны между собой?Исследователи предполагают наличие трех возможных механизмов, которые могут действовать в тандеме.Во-первых, самое очевидное и прямое: падения приводят к травмам, которые могут вызвать деменцию. Это, безусловно, возможно, утверждают исследователи, особенно в случае травм головы, которые уже связаны с повышенным риском развития деменции.Возможно, падения ускоряют или провоцируют прогрессирование заболевания, и это согласуется с выводом о том, что увеличение числа падений повышает риск развития деменции.Ещё одна возможность — это то, что команда называет «гипотезой общей причины». По сути, нейродегенерация может начаться задолго до официального диагноза деменции, и эти проблемы также могут повышать риск падений.Это также согласуется с наблюдениями исследования: у тех, кто падал чаще, возможно, была более запущенная стадия заболевания.И наконец, команда предполагает, что здесь может действовать порочный круг.Пожилые люди, у которых случился падение, часто начинают бояться повторных падений, что может привести к снижению физической и социальной активности — а это, в свою очередь, может защитить от когнитивных нарушений.Без этих видов деятельности деменция может прогрессировать быстрее, что приводит к увеличению числа падений, усилению страха, отчуждению от защитных действий и так далее.Конечно, ни один отдельный фактор, вероятно, не является единственным объяснением всех связей между падениями и деменцией. В этом процессе может участвовать любое сочетание этих (и других) факторов.Подробные исследования могли бы помочь выявить факторы, которые с большей вероятностью проявляются в конкретных случаях, что могло бы помочь в клинической практике.«Врачи должны проявлять повышенную бдительность в отношении снижения когнитивных функций у людей среднего и пожилого возраста с историей неоднократных падений, чтобы способствовать раннему выявлению деменции», — пишут исследователи.Если будущие исследования подтвердят, что падения могут причинно влиять на риск развития деменции, то снижение числа падений у пациентов из группы риска потенциально может стать частью стратегии профилактики деменции.А если у человека начинаются падения, это может быть хорошим признаком для начала когнитивной оценки.

