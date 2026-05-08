Раскрыт неочевидный фактор риска развития ожирения и диабета

Даже умеренно повышенный уровень сахара в крови во время беременности может повышать риск развития в будущем ожирения и диабета у детей, выяснили ученые университета штата Пенсильвания.Исследователи проанализировали данные 10,9 тысячи родов и обнаружили, что женщины с повышенным уровнем сахара при первичном тесте на гестационный диабет чаще рожали детей с избыточной массой тела — даже если после дополнительного обследования диагноз диабет не подтверждался.По данным работы, женщины с такими показателями на 41 процент чаще рожали крупных для своего срока беременности детей. Ученые отмечают, что высокая масса тела при рождении считается одним из важных факторов риска развития ожирения, нарушений обмена веществ и диабета в более позднем возрасте.Авторы подчеркивают, что риск может существовать даже у женщин без официального диагноза гестационный диабет. По словам исследователей, уровень сахара во время беременности влияет не только на состояние матери, но и на долгосрочное здоровье ребенка, поэтому контроль питания и уровня глюкозы может играть важную роль в профилактике будущих метаболических заболеваний у детей.

