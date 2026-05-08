Улучшение настроения благодаря кофе обусловлено не только кофеином

Как кофе с кофеином, так и кофе без кофеина могут способствовать улучшению настроения и когнитивных функций, возможно, за счет воздействия на микробиом кишечника.Ученым давно известно, что кофе может влиять на пищеварение, когнитивные функции и настроение, отчасти благодаря взаимодействию с кишечными микробами. Но хотя большинство исследований влияния кофе сосредоточено на кофеине, кофе также является одним из богатейших источников полифенолов — соединений растительного происхождения, которые кишечные микробы преобразуют в биологически активные молекулы. Эти метаболиты связаны с противовоспалительным действием и могут влиять на работу мозга.Чтобы получить более четкое представление об этих взаимодействиях, Джон Крайан из Университетского колледжа Корка в Ирландии и его коллеги привлекли 62 здоровых участника, половина из которых регулярно пила кофе, а половина — нет. После первоначального сравнения участники, регулярно употреблявшие кофе, воздерживались от него в течение 14 дней, после чего следовал 21-дневный период повторного введения, в течение которого участники были случайным образом распределены на две группы: одна употребляла кофе с кофеином, другая — без кофеина.Исследователи собирали образцы крови, слюны, мочи и кала для оценки физиологических реакций на соединения, содержащиеся в кофе. Они также оценивали настроение, когнитивные функции, уровень стресса, сон и поведение участников.По сравнению с теми, кто не пил кофе, употребление кофе с кофеином было связано с более низким уровнем тревожности и улучшением внимания, в то время как употребление кофе без кофеина было связано с улучшением результатов тестов на память и лучшим качеством сна. Оба вида кофе были связаны с более низкими показателями стресса и депрессии.Когда кофе был исключен из рациона, а затем вновь введен, микробиом участников быстро менялся: как обычный, так и кофе без кофеина были связаны с более высоким уровнем полезных кишечных бактерий. «Мы были удивлены, насколько динамична эта система», — говорит Крайан.Анализ показывает, что влияние кофе на когнитивные показатели обусловлено полифенолами, а не кофеином, поскольку эти показатели коррелировали с измерениями определенных метаболитов, полученных из полифенолов, в моче участников исследования.Член исследовательской группы Даниэле Дель Рио из Университета Пармы (Италия) говорит, что следующим ключевым шагом станет определение того, как разные виды кофе влияют на микробиом. «Не весь кофе одинаков: даже степень обжарки существенно влияет на его химический состав».Последние исследования кофеина показывают, почему кофе и кофе без кофеина могут быть так полезны для здоровья, а энергетические напитки могут быть смертельно опасны.Никола Сегата из Университета Тренто (Италия) говорит, что работа проливает свет на относительно малоизученную область, но предостерегает от чрезмерной интерпретации. «Относительно небольшой размер выборки в исследовании может ограничить широкое применение результатов», — говорит он.«Это исследование интересно тем, что, изучая влияние потребления кофе на состав микробиоты, оно предполагает, что экосистема кишечника человека, возможно, помогла людям относительно быстро адаптироваться к различным диетам и условиям окружающей среды без необходимости генетических изменений», — говорит Тельмо Пиевани из Падуанского университета в Италии.

