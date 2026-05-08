Россиянам раскрыли опасность при мытье яиц
На самом деле обычная вода не препятствует распространению сальмонеллы. Напротив, скорлупа мытых яиц, помещенных в холодильник, истончается под воздействием моющих средств и низкой температуры. В итоге бактерии могут попасть внутрь.
При этом фабричные яйца, которые продаются в магазинах, проходят промышленную обработку. Согласно санитарным нормам, их обрабатывают специальными веществами, не разрушающими скорлупу. Так что такие яйца можно не мыть перед тем, как убрать в холодильник.
Совсем другое дело — фермерские яйца. На них могут оставаться грязь, перья и птичий помет, так что их следует обязательно хорошо промыть непосредственно перед готовкой.
