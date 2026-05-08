Варенье зимой может быть полезным как источник витаминов

В Роспотребнадзоре констатируют: домашнее варенье, не содержащее химических усилителей вкуса и других искусственных добавок, приносит организму определенную пользу.Эксперты ведомства сообщили, что натуральное варенье, приготовленное дома, может быть наиболее предпочтительным видом десерта. В отличие от многих сладких изделий промышленного производства, оно действительно содержит полезные здоровью вещества – витамины, минералы.«Чаще варенье готовят из ягод и фруктов – кладезей витаминов и микроэлементов. Не все сохраняются после тепловой обработки. Более устойчив витамин А. Термостабильны витамины группы В. Остается и витамин Е», - проинформировали специалисты.Медики напомнили, что сильного нагревания не выдерживает витамин С – аскорбиновая кислота разрушается под действием агрессивной термообработки.«Однако, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую жидкость, то можно уменьшить потерю витамина С».В свою очередь, содержащаяся в плодах клетчатка сохраняется при изготовлении варенья, и это еще один важный плюс домашнего лакомства. Употребление клетчатки стимулирует пищеварение и перистальтику кишечника, в котором также благодаря ей активнее развиваются «хорошие», содействующие стойкому иммунитету бактерии.В Роспотребнадзоре посоветовали готовить варенье по рецептам, которые позволяют сохранять идущие на него ягоды, фрукты или овощи в как можно менее поврежденном и разваренном виде. В идеале варенье также должно содержать как можно меньше сахара, его слишком высокие дозы являются существенным минусом угощения.

