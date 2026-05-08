Впервые точно измерили старение кожи от солнца

Хроническое воздействие солнечных лучей нарушает биоритмы клеток кожи — именно в этом и заключается механизм фотостарения.Оно стало первым в своем роде, давшим максимально точную оценку влиянию солнечной радиации на кожу in vivo. И первым, связавшим с солнцем суточные ритмы включения и выключения генов в коже.По современным представлениям хронобиологии, собственные циркадные ритмы есть у всех органов и систем. И хотя мозг, безусловно, играет главную роль в их синхронизации, периферические биочасы могут сбиваться. Между тем их работа крайне важна для адаптации к смене дня и ночи.«Согласно гипотезе „избегания света“, одной из движущих сил развития внутренних часов у древних форм жизни было стремление ограничить уязвимые биологические процессы — в первую очередь синтез ДНК и деление клеток — ночным временем, чтобы уберечь их от вредного солнечного излучения. В ходе эволюции организмы, у которых копирование ДНК происходило ночью или при слабом освещении, накапливали меньше мутаций и выживали лучше. Их встроенные „часы“ помогали планировать рискованные процессы на более безопасное время. Этот древний защитный механизм, по-видимому, сохраняется и сегодня в органах млекопитающих, например в коже. Понимание хронобиологии кожи человека и ее адаптации к суточным колебаниям таких стрессоров, как УФ-излучение, важно с точки зрения поддержания ее здоровья», — объясняет профессор Цин-Цзюнь Мэн из Манчестерского университета, руководивший исследованием.По его утверждению, оно стало первым, в котором сравнивалось состояние кожи, испытывающей воздействие солнечного ультрафиолета и защищенной от него, у одних и тех же испытуемых.«Мы обнаружили, что хроническое УФ-облучение связано с ослаблением внутренних часов и сдвигом ритмов на более раннее время. Иными словами, наши кожные часы могут нарушаться или перепрограммироваться, что способно серьезно влиять на здоровье кожи», — подчеркивает профессор.У 20 добровольцев брали биопсию кожи с прикрытой верхней части ягодиц и с открытой тыльной стороны предплечья четыре раза за сутки — в полдень, 18:00, полночь и 6:00. Активность генов в образцах измеряли с помощью секвенирования РНК, а сложный статистический анализ позволил установить, насколько сильны циркадные колебания и в какое время активность каждого гена достигает пика. Дополнительной достоверности результатам придало сравнение кожи у одних и тех же участников.«Кожа, подвергавшаяся воздействию солнца, демонстрирует иной суточный характер активности генов, нежели та, что обычно закрыта. Мы пока не знаем, помогают ли эти изменения защитить кожу или же сигнализируют о ранних повреждениях», — говорит биоинформатик Рон Анафи из Пенсильванского университета, еще один руководитель исследования.Почти две трети генов, активных в открытой солнцу коже человека, достигают наивысшего уровня ночью (по сравнению с чуть более чем половиной в защищенной коже). То есть многие биологические процессы выходят на пик в темное время суток.Колебания генов репарации ДНК в открытой солнцу коже ослабевают — очень похоже, что ультрафиолет нарушает их временну?ю координацию. Небольшая группа связанных с восстановлением генов — напротив, становится необычно активной в облученной солнцем коже. В общем, вопросов возникло гораздо больше, чем открытий.Ночное восстановление ДНК ранее наблюдалось у мышей, но его предназначение у человека до сих пор неочевидно. Некоторые ученые полагают, что такой механизм развился потому, что репарация лучше всего идет в отсутствие УФ-облучения, либо потому, что клетки предвосхищают ежедневный стресс и готовятся к нему заранее.Внести ясность должны дальнейшие исследования. Тогда финансирующий их крупный производитель уходовой косметики сможет наладить выпуск более эффективных средств для защиты от солнца.

