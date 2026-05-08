Исследование показало, что признаки депрессии могут проявляться в крови

Считается, что депрессия поражает почти 6 процентов взрослого населения, но диагностировать её бывает непросто: симптомы различаются, и оценка по-прежнему во многом зависит от самоотчёта пациента. Более точный анализ крови мог бы принести пользу как пациентам, так и врачам.Новое исследование приближает нас к этой цели, и оно основано на исследовании, в основном проведенном среди женщин с ВИЧ — группы, особенно сильно страдающей от депрессии, с показателями заболеваемости в 2–3 раза выше, чем в общей популяции. Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.Исследовательская группа, состоящая из сотрудников различных учреждений по всей территории США, проанализировала образцы крови 261 женщины с ВИЧ и 179 женщин без вируса. С помощью анкет также были собраны данные о любых симптомах депрессии, которые эти женщины испытывали в последнее время.При сравнении биомаркеров крови с симптомами депрессии была обнаружена одна статистически значимая связь: между биологическим старением иммунных клеток, называемых моноцитами, и не соматическими (нефизическими) симптомами депрессии, такими как чувство безнадежности или отстраненность от ранее приносивших удовольствие занятий.«Это особенно интересно, потому что у людей с ВИЧ часто наблюдаются физические симптомы, такие как усталость, которые связывают с их хроническим заболеванием, а не с диагнозом депрессии», — говорит Николь Болье Перес из Колледжа сестринского дела имени Рори Майерса при Нью-Йоркском университете. «Но здесь все переворачивается с ног на голову, потому что мы обнаружили, что эти показатели связаны с симптомами, влияющими на настроение и когнитивные функции, а не с соматическими симптомами».Анализ моноцитов — это относительно новый метод «эпигенетических часов», позволяющий измерять биологический возраст в сравнении с хронологическим возрастом.Этот метод называется MonoDNAmAge, и он анализирует метилирование — молекулярные метки на ДНК моноцитов — для определения скорости их старения.Помимо связи со судорожными и психологическими симптомами депрессии, старение моноцитов также превзошло в этом исследовании другие эпигенетические часы – часы Хорвата, которые существуют дольше.Предполагается, что более точный подход, сфокусированный на отдельных клетках, таких как моноциты, может лучше подойти для некоторых эпигенетических часов, когда исследователи пытаются установить связь между биологическим возрастом и заболеванием.Хотя это и не является готовым анализом крови на депрессию, учитывая, что ряд симптомов не был связан с биологическим старением, это позволяет предположить, что подобный тест когда-нибудь может стать возможным.Это также еще одно напоминание о том, что депрессия проявляется по-разному.«Депрессия — это не универсальное расстройство, оно может проявляться по-разному у разных людей, поэтому так важно учитывать различные проявления, а не просто ставить клинический диагноз», — говорит Перес. «Что касается женщин с ВИЧ, которые могут испытывать депрессию, мы хотим лучше понять, что происходит, и выявить проблему на ранней стадии, чтобы это не нанесло вреда их здоровью в целом».Симптомы депрессии, такие как чувство безнадежности или потеря интереса к жизни, могут остаться незамеченными, если они не сопровождаются физическими признаками, и это исследование указывает на способ выявления более тонких признаков этого расстройства.«Я думаю о поговорке: „Что измеряется, тем и управляется“», — говорит Перес. «Целью в области психического здоровья было бы сочетание субъективного опыта с объективными биологическими исследованиями».Более ранняя и точная диагностика позволяет быстрее подобрать и начать лечение. Мы также знаем, что без лечения и контроля депрессия часто приводит к другим проблемам со здоровьем и преждевременной смерти.Наш биологический возраст — не количество прожитых лет, а степень износа нашего организма — ранее уже связывали с симптомами депрессии, и это исследование является еще одним доказательством того, что маркеры старения могут служить надежным диагностическим методом.«Наши результаты приближают нас на шаг к цели оказания высокоточной психиатрической помощи, особенно для групп высокого риска, — говорит Перес, — предоставляя биологическую основу, которая могла бы служить ориентиром для будущей диагностики и лечения».

