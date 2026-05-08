Свекла помогает снижать давление и препятствует ожирению печени

Свекла богата железом, магнием, углеводами, витамином С, калием и натрием, употреблять ее полезно по целому ряду причин.Исследования Эксетерского университета показали, что употребление свекольного сока укрепляет выносливость организма. Свекла содержит большое количество ионов нитратов, что снижает потребность организма в большем количестве кислорода во время физических упражнений.Какую еще пользу для здоровья может принести свекла?Снижение АД. Сотрудники Лондонского университета королевы Марии установили, что прием свекольного сока может давать эффект снижения артериального давления в результате расслабления стенок кровеносных сосудов. На сосудистую ткань таким образом влияют свекольные нитраты.Снижение уровня холестерина. Свекла содействует снижению уровня триглицеридов в крови. Исследования, проведенные на подопытных животных, доказали, что это происходит благодаря фолиевой кислоте, содержащейся в ее растительных волокнах.Предотвращение остеопороза. Организму для поддержания костей и усвоения кальция необходим магний. Красная свекла содержит большое количество магния.Профилактика ожирения печени. Компонент свеклы бетаин, как показали исследования, помогает в лечении заболеваний печени. В частности, он предотвращает накопление жира в этом органе, препятствует развитию жирового гепатоза.Польза для мозга. Свекла содержит антиоксидант бетацианин, который помогает лечить болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие. Он предотвращает повреждения, наносимые клеткам головного мозга опасными белками.Профилактика запора. Свекла также является естественным слабительным средством, помогающим при запорах и геморрое.

