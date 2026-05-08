Чем можно и нельзя закусывать алкоголь: врач Дианова
Врач Дианова объяснила в интервью, какие продукты опасно сочетать с алкоголем. В частности, медик посоветовала не использовать для закуски к спиртным напиткам сласти. Специалист предупредила: такое сочетание чревато интенсивным жироотложением и быстрым появлением лишнего веса.
«В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится слишком много энергии от такого сочетания», - отметила диетолог.
Также плохим выбором для закуски к алкоголю являются соленья. «Вечерней Москве» врач Дианова рассказала, что сочетание солений со спиртным опасно тем, что повышает вероятность образования камней в почках.
В целом, подчеркнула диетолог, закуски к алкогольным напиткам должны быть как можно более легкими. Вот продукты, которыми специалистка посоветовала закусывать спиртное:
«С алкоголем хорошо сочетаются белково-жировые продукты, а также содержащие крахмал. Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов».
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий