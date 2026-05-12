Найден неожиданный фактор развития болезней сердца

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если у них нет лишнего веса.Ученые проанализировали данные 127 тысяч женщин с СПКЯ из Дании, Швеции и Финляндии и сравнили их с почти 588 тысячами женщин без этого диагноза. Наблюдение продолжалось в среднем около 10 лет. За это время риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациенток с СПКЯ оказался выше на 32 процента.Особенно неожиданным оказалось то, что повышенный риск сохранялся даже у женщин с нормальным индексом массы тела и без диабета 2-го типа. В этой группе вероятность сердечных заболеваний была выше примерно на 40 процентов. Исследователи предполагают, что дело может быть связано не только с весом или обменом веществ, но и с особенностями самого синдрома — например, с повышенным уровнем тестостерона.Авторы работы отмечают, что СПКЯ все чаще рассматривают не только как репродуктивное нарушение, но и как состояние, влияющее на здоровье сердца и сосудов в долгосрочной перспективе. По мнению ученых, женщинам с этим синдромом могут быть особенно важны регулярный контроль давления, уровня сахара и состояния сердечно-сосудистой системы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки