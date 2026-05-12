Россиянам перечислили простые правила защиты от клещей

Простые правила позволят защититься от клещей и избежать заражения инфекционными заболеваниями, заявила гинеколог Татьяна Илюхина. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.Во-первых, по словам Илюхиной, на природе необходимо носить светлую однотонную одежду, которая максимально прикрывает руки и ноги. Что касается обуви, она тоже должна быть закрытой, а штаны лучше заправить в носки или сапоги, написала врач.Во-вторых, она призвала использовать головной убор или капюшон, а также убрать волосы, чтобы клещи не могли за них зацепиться. В-третьих, доктор посоветовала приобрести специальные отпугивающие средства, которые распыляются на одежду. В-четвертых, на природе нужно ходить по широким тропинкам и избегать контакта с кустарниками. Кроме того, Илюхина порекомендовала следить за тем, чтобы дети не бегали среди высокой травы и не падали в нее.

