Ученые поняли причину чувства одиночества у подростков

Ученые из Университета Индонезии решили отыскать ответ на вопрос, что влияет на чувство одиночества у подростков. Причин у такого явления сразу несколько.Для того чтобы дать ответ на поставленную задачу, ученые проанализировали данные о свыше 700 подростков, средний возраст которых составил 14 лет. Большинство из них учились в старшей школе, а у половины испытуемых уровень дохода семьи был ниже среднего по стране.Выяснилось, что все изученные факторы были связаны с эмоциональными проблемами. В первую очередь, речь идет о неумении подростков выстраивать отношения с окружающими их людьми. Это в наибольшей степени вело к ощущению одиночества. На втором месте оказалось ощущение безопасности в школе. И лишь на третьем месте выступила интернет-зависимость.Все эти факторы, отмечают исследователи, в наибольшей степени влияют на эмоции детей. Испытывая тревогу, перепады настроения или раздражительность подростки все больше чувствуют себя одинокими.

