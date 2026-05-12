Врач объяснил, как победить давление без таблеток

Повышенное давление нередко называют «тихим убийцей», ведь гипертония значительно увеличивает риск инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Среди главных причин врачи выделяют лишний вес, постоянный стресс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Однако, по словам терапевта Евгения Кийкова, улучшить состояние можно не только с помощью медикаментов, но и благодаря простым ежедневным привычкам.Даже если человек уже принимает препараты от гипертонии, меры самопомощи остаются важной частью контроля давления и помогают улучшить показатели тонометра. Одним из ключевых факторов врач называет физическую активность. Регулярная зарядка, прогулки и умеренные кардионагрузки благоприятно влияют на состояние сосудов и работу сердца.Не менее важно отказаться от алкоголя. По словам медика, именно этанол становится причиной скачков давления примерно в каждом пятом случае. Также необходимо следить за количеством соли в рационе. Ее избыток задерживает жидкость в организме и увеличивает нагрузку на сердце. Вместо этого рекомендуется включать в меню больше продуктов, богатых калием, кальцием и магнием.При этом специалист напоминает: при серьезном повышении давления нельзя отказываться от назначенных лекарств. Домашние методы помогают снизить напряжение и улучшить самочувствие, но не заменяют полноценного лечения.

