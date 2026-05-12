Вероятность полного восстановления легких после отказа от курения оценили
По словам Дин, легкие хорошо восстанавливаются после загрязнения и инфекций, поэтому их состояние сильно улучшится, если бросить курить. «Но это не означает, что опасности больше нет», — подчеркнула она.
Специалистка отметила, что из-за курения клетки легких могут мутировать, что приводит к их быстрому старению, склонности к респираторным заболеваниям или даже к развитию рака спустя годы после отказа от табака. Кроме того, эксперт предупредила, что у некоторых людей легкие хуже регенерируют и почти не восстанавливаются.
Дин рекомендовала бросить курить как можно раньше, так как с возрастом способность к восстановлению ухудшается. Кроме того, она посоветовала заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье дыхательной системы.
