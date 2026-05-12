У привычных грибов выявили противовоспалительное свойство

Экстракты королевской вешенки могут снижать воспаление в клетках мозга, связанных со старением и нейродегенеративными заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи в статье, опубликованной в журнале Nutrients.Ученые изучили воздействие гриба Pleurotus eryngii на микроглию — иммунные клетки мозга, которые активируются при воспалении. В экспериментах на клетках экстракты гриба уменьшали выработку воспалительных молекул, включая TNF-? и нитриты, а также подавляли активность белков iNOS, NOX2 и NLRP3, связанных с нейровоспалением и развитием нейродегенеративных процессов.Наиболее выраженный эффект показали экстракты, богатые веществом N-ацетилтриптамином (NAT). Исследователи отмечают, что NAT по структуре напоминает серотонин и мелатонин и может участвовать в регуляции воспалительных процессов в мозге. Также положительное действие продемонстрировал эрготионеин — антиоксидант, которым особенно богаты грибы.Авторы считают, что королевская вешенка может рассматриваться как потенциально полезный продукт для поддержания здоровья мозга и профилактики возрастных нарушений.

