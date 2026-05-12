Дачникам дали советы для предотвращения проблем со здоровьем
Врач призвала во время работы на дачном участке не совершать резких движений, не поднимать тяжести рывком и регулярно делать небольшие перерывы. Кроме того, важно выбрать устойчивую обувь.
Илюхина подчеркнула, что после 40 лет кости становятся более хрупкими. В этом возрасте для перелома достаточно просто неловкого движения, а не полноценного падения, написала она. «Остеопороз
долго никак себя не проявляет. Он не болит. Его не чувствуют. Часто о нем узнают уже после травмы», — предупредила доктор.
