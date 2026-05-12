Ходьба хорошо помогает уменьшать жировые отложения в печени

Врачи напоминают: жир в печени приводит к воспалению и со временем способен перерасти в рак.Статистически неалкогольной жировой болезнью печени страдают почти 30 процентов населения мира. Данное заболевание характеризуется накоплением жира в органе под влиянием факторов, не связанных с приемом алкоголя, – малоподвижностью, перееданием, злоупотреблением сахаром и углеводами. В некоторых случаях жир в печени провоцирует воспаление, которое со временем может прогрессировать до возникновения фиброза, цирроза или рака печени.Между тем, уменьшать жировые отложения в печени эффективно помогают физические упражнения, – об этом проинформировал American Journal of Gastroenterology.«Согласно новому мета-анализу, физические упражнения средней интенсивности в течение 150 минут каждую неделю значительно уменьшают количество жира в печени у пациентов с жировым гепатозом», - сообщил журнал.Исследователи проанализировали результаты 14 рандомизированных контролируемых испытаний с участием 551 человека, которым была диагностирована неалкогольная жировая болезнь печени. Ученые обнаружили, что, независимо от потери веса, выполнение физических упражнений в 3,5 раза чаще ведет к 30-процентному уменьшению жира в печени по сравнению со стандартным лечением (без упражнений). Самый выраженный жиросжигающий эффект упражнений продемонстрировали испытуемые, которые тренировались умеренно в течение 150 минут в неделю или более. Хорошим примером физических упражнений для профилактики ожирения печени специалисты назвали ходьбу в быстром темпе или поездки на велосипеде.

