DC: повышение уровня глюкагона при диабете 2-го типа связано с ожирением печени

Исследователи из Немецкого диабетического центра выяснили, что у людей с недавно диагностированным диабетом второго типа уже на ранней стадии заболевания повышен уровень гормона глюкагона.До сих пор исследования диабета второго типа в основном были сосредоточены на инсулине — гормоне, регулирующем уровень сахара в крови. При диабете клетки организма хуже реагируют на инсулин, что приводит к хроническому повышению глюкозы. Однако ученые напомнили, что существует и другой важный гормон — глюкагон. Он действует противоположно инсулину: заставляет печень выделять глюкозу в кровь. В норме инсулин и глюкагон находятся в тонком балансе. Но при диабете второго типа этот механизм нарушается.Для исследования ученые проанализировали данные 50 взрослых с недавно диагностированным диабетом второго типа и 50 человек без нарушений обмена глюкозы. Выяснилось, что после еды уровень глюкагона у людей с диабетом был примерно на 75% выше, чем у участников без заболевания. Особенно важным оказалось то, что повышение уровня гормона было связано прежде всего с жировой болезнью печени, а не напрямую с инсулинорезистентностью, как предполагалось ранее.По словам авторов, результаты показывают, что диабет второго типа нельзя рассматривать исключительно через призму действия инсулина.«Печень и регуляция глюкагона играют особую роль в обмене веществ», — отметили ученые.Исследователи предполагают, что жир в клетках печени может снижать чувствительность органа к глюкагону. Из-за этого организм начинает вырабатывать его еще больше. Такое состояние исследователи называют «печеночной резистентностью к глюкагону».Авторы считают результаты особенно важными на фоне разработки новых препаратов, воздействующих именно на систему глюкагона. Предполагается, что такие лекарства могут использоваться в том числе для лечения жировой болезни печени.Теперь ученые планируют выяснить, действительно ли печень хуже реагирует на глюкагон и можно ли использовать этот механизм для создания новых методов терапии.

