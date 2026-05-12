Названы продукты, помогающие снизить риск развития рака кожи

Защита кожи от солнца — ключевой фактор снижения риска рака кожи, но рацион питания также может играть важную роль.Использование солнцезащитного крема, пребывание в тени и избегание часов пиковой солнечной активности остаются наиболее эффективными способами снижения риска.Однако употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, также может помочь защитить клетки кожи от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми (УФ) лучами. В США рак кожи является наиболее распространенным видом рака: по данным Фонда борьбы с раком кожи, ежегодно здесь лечится более 5 миллионов случаев. По оценкам, в 2026 году от меланомы, самой смертоносной формы рака кожи, умрут порядка 8,5 тысяч человек.С приближением лета эксперты рекомендуют добавить в свой рацион следующие продукты:• Помидоры. Помидоры, особенно приготовленные, богаты ликопином — антиоксидантом, который может помочь защитить кожу, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая повреждения от ультрафиолетового излучения. Сочетание помидоров с небольшим количеством оливкового масла может улучшить усвоение питательных веществ.• Фрукты и овощи оранжевого цвета. Морковь, сладкий картофель, тыква, кабачки и красный или оранжевый перец богаты бета-каротином и другими каротиноидами. Эти соединения превращаются в витамин А, который поддерживает здоровый рост клеток кожи и может помочь защитить от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.• Жирная рыба. Лосось, сардины и форель богаты омега-3 жирными кислотами, которые, как было установлено, способствуют снижению воспаления, вызванного воздействием ультрафиолетового излучения. К растительным источникам омега-3 относятся грецкие орехи, семена чиа и семена льна.• Зеленый чай. Зеленый чай содержит катехины, антиоксиданты, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждения ДНК. Некоторые исследования предполагают возможную связь между потреблением зеленого чая и снижением риска меланомы.• Семена подсолнечника. Эти семена являются хорошим источником витамина Е, мощного антиоксиданта, который может помочь защитить кожу от солнечных ожогов и снизить риск развития рака.• Бразильские орехи. Бразильские орехи богаты селеном, минералом, который, как считается, защищает от рака. Крупный обзор 16 исследований с участием более 144 000 человек показал, что более высокое потребление селена связано с уменьшением риска развития рака на 31% и снижением риска смерти от рака на 40%. Всего один-два бразильских ореха в день могут обеспечить вашу суточную потребность в селене. Этот питательный элемент также содержится в таких продуктах, как курица и говядина травяного откорма.

