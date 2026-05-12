Связанные с ожирением молекулы могут ускорить развитие болезни Альцгеймера

Новое исследование предлагает новый взгляд на болезнь Альцгеймера, выходя за рамки изучения головного мозга и фокусируясь на метаболическом здоровье, в частности, на ожирении. Исследование, проведенное под руководством Хьюстонской методистской больницы, выходит за рамки традиционного представления об ожирении как об общем риске для здоровья и изучает, как связанные с ожирением изменения в жировой ткани могут посылать вредные сигналы в мозг, нарушая функцию иммунной системы мозга и тем самым усугубляя патологию болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное под руководством Стивена Вонга и Ли Янга, было опубликовано в журнале Molecular Neurodegeneration.В ходе исследования было установлено, что фосфатидилэтаноламины (ФЭ), особый тип жировых молекул, являются ключевым звеном между ожирением и болезнью Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что ожирение повышает уровень этой жировой молекулы в тканях организма, где она упаковывается в мельчайшие частицы и переносится в мозг. Там эти частицы нарушают связь между клетками мозга, ослабляют иммунную защиту и способствуют накоплению амилоидных белков — характерных признаков болезни Альцгеймера.«Ожирение может изменять передачу сигналов в мозг», — сказала Вонг. «Хорошая новость в том, что это может быть поддающимся лечению. Вместо того чтобы рассматривать риск развития болезни Альцгеймера, связанный с ожирением, как просто метаболическую проблему, это исследование предполагает, что мы можем воздействовать на процесс, который связывает эти изменения с мозгом».Исследование также указывает на возможное терапевтическое направление. Команда обнаружила, что восстановление баланса в ФЭ снижает нарушение липидного обмена, улучшает функцию мозга и когнитивные способности в моделях болезни Альцгеймера.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 6,5 миллионов американцев страдают болезнью Альцгеймера, и, по прогнозам, к 2060 году это число достигнет почти 14 миллионов.Ян отметил, что, хотя необходимы дополнительные исследования для внедрения целенаправленных вмешательств при ФЭ в стратегии профилактики или лечения у людей, эта работа открывает новый путь для раннего вмешательства у людей с метаболическим риском развития болезни Альцгеймера.

