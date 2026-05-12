Онколог Карасев рассказал, как влияет питание на развитие рака

Врач-онколог Иван Карасев: несбалансированное питание повышает вероятность того, что в организм проникнет более существенная доза канцерогенов.Онколог Иван Карасев поделился профессиональным мнением о влиянии питания на развитие рака. Медик проинформировал: свыше 80% всех типов рака развиваются под воздействием канцерогенов. Один из основных путей, по которым они проникают в организм, – это питание.«Питание – один из главных факторов, влияющий на риск онкологических заболеваний. Согласно выводам ВОЗ, примерно 40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с теми или иными погрешностями в питании», - рассказал врач Карасев.В своем телеграм-канале он объяснил, что несбалансированное питание означает нехватку или, наоборот, избыток питательных веществ, получаемых телом. И то, и другое тесно связано с риском обменных, метаболических нарушений, расстройств в функционировании разных органов. Все это повышает шансы появления злокачественных новообразований.«При несбалансированном питании опухоль может вызвать доза канцерогена, которая при полноценном питании была бы недействующей», - отметил онколог.В частности, рассказал он, еда становится источником канцерогенов вследствие кулинарной обработки. К примеру, жарка или запекание некоторых продуктов способствуют выделению акриламида, оказывающего канцерогенное действие на организм. Помимо этого, канцерогены попадают в продукты в процессе их производства – из загрязненной внешней среды (почва, вода), при ненадлежащем хранении, из материалов упаковки.«Особую опасность представляют продукты, выращенные с широким использованием пестицидов и минеральных удобрений, а также напичканное антибиотиками и гормонами мясо», - подчеркнул медикКарасев добавил, что на подверженность современных людей раковым заболеваниям влияет и то, что в большой своей массе они едят не натуральные продукты, а переработанную пищу, потребляют высокие дозы сахара и искусственно синтезированных жиров (трансжиров, маргарина).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки