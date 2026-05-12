Ученые выяснили, почему вредная еда повышает риск диабета

Одной из главных особенностей диабета 2-го типа является прогрессирующая гибель бета-клеток поджелудочной железы — именно они отвечают за выработку и высвобождение инсулина. Ученые из Киотского университета обнаружили, что белок ATF6? играет решающую роль в выживании и размножении этих клеток в условиях хронического стресса.Защитник под давлениемВ здоровом организме бета-клетки справляются со своими задачами в штатном режиме. Однако при возникновении стрессовых факторов, таких как диета с высоким содержанием жиров или повышенные нагрузки во время беременности, клеткам необходимо адаптироваться и увеличивать свою численность.Ключевым механизмом здесь выступает стресс-ответ эндоплазматического ретикулума (ЭПР) — клеточный путь, поддерживающий баланс белков. Ранее роль белка ATF6? в этом процессе оставалась туманной.«Наши данные секвенирования РНК показали временный всплеск активности ATF6? именно в моменты адаптивного размножения бета-клеток, что и вызвало наш интерес», — объясняет ведущий автор исследования Дайсуке Отани.Эксперимент: без права на адаптациюЧтобы проверить гипотезу, биологи вывели линию мышей, у которых белок ATF6? отсутствовал именно в бета-клетках. Животных подвергли воздействию хронического стресса — в частности, перевели на жирную диету.Результаты оказались однозначными:Гибель клеток: Отсутствие ATF6? привело к резкому росту апоптоза (запрограммированной клеточной смерти).Остановка роста: Способность клеток к делению значительно снизилась.Последствия: Масса бета-клеток не увеличилась в ответ на потребность организма, что критически нарушило контроль сахара в крови.Примечательно, что в нормальных физиологических условиях отсутствие этого белка почти не сказывалось на здоровье мышей. Он «включается» именно тогда, когда клеткам приходится работать на износ.Путь к исцелению от диабетаУченые доказали: ATF6? — это центральный регулятор, который позволяет поджелудочной железе «масштабировать» свои мощности под внешним давлением. Это открытие меняет представление о том, как клетки поджелудочной адаптируются к болезни.«Наши находки подчеркивают потенциал создания новых терапевтических стратегий, направленных на сохранение и восстановление массы бета-клеток», — отмечает автор исследования Такааки Мураками.Конечная цель — разработка инновационных методов лечения, которые позволят не просто контролировать диабет, а полностью излечивать его, восстанавливая внутренний ресурс организма.

