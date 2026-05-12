Ученые выяснили, почему вредная еда повышает риск диабета
Защитник под давлением
В здоровом организме бета-клетки справляются со своими задачами в штатном режиме. Однако при возникновении стрессовых факторов, таких как диета с высоким содержанием жиров или повышенные нагрузки во время беременности, клеткам необходимо адаптироваться и увеличивать свою численность.
Ключевым механизмом здесь выступает стресс-ответ эндоплазматического ретикулума (ЭПР) — клеточный путь, поддерживающий баланс белков. Ранее роль белка ATF6? в этом процессе оставалась туманной.
«Наши данные секвенирования РНК показали временный всплеск активности ATF6? именно в моменты адаптивного размножения бета-клеток, что и вызвало наш интерес», — объясняет ведущий автор исследования Дайсуке Отани.
Эксперимент: без права на адаптацию
Чтобы проверить гипотезу, биологи вывели линию мышей, у которых белок ATF6? отсутствовал именно в бета-клетках. Животных подвергли воздействию хронического стресса — в частности, перевели на жирную диету.
Результаты оказались однозначными:
Гибель клеток: Отсутствие ATF6? привело к резкому росту апоптоза (запрограммированной клеточной смерти).
Остановка роста: Способность клеток к делению значительно снизилась.
Последствия: Масса бета-клеток не увеличилась в ответ на потребность организма, что критически нарушило контроль сахара в крови.
Примечательно, что в нормальных физиологических условиях отсутствие этого белка почти не сказывалось на здоровье мышей. Он «включается» именно тогда, когда клеткам приходится работать на износ.
Путь к исцелению от диабета
Ученые доказали: ATF6? — это центральный регулятор, который позволяет поджелудочной железе «масштабировать» свои мощности под внешним давлением. Это открытие меняет представление о том, как клетки поджелудочной адаптируются к болезни.
«Наши находки подчеркивают потенциал создания новых терапевтических стратегий, направленных на сохранение и восстановление массы бета-клеток», — отмечает автор исследования Такааки Мураками.
Конечная цель — разработка инновационных методов лечения, которые позволят не просто контролировать диабет, а полностью излечивать его, восстанавливая внутренний ресурс организма.
