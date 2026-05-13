Выявлен неожиданный фактор ускоренного старения мозга

Слишком высокая нагрузка по уходу за близкими может ускорять снижение когнитивных функций у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты исследования в журнале Age and Ageing (AA).Исследователи проанализировали данные почти 5500 человек из крупного английского проекта по изучению старения. Ученые сравнили людей, ухаживающих за родственниками, с теми, кто не имел подобных обязанностей, и оценили изменения памяти, скорости мышления и способности концентрироваться на протяжении многих лет.Оказалось, что наиболее выраженное ухудшение когнитивных функций наблюдалось у людей, которые тратили на уход более 50 часов в неделю, жили вместе с человеком, нуждающимся в помощи, или ухаживали за супругом или партнером. По оценкам авторов, дополнительное снижение работы мозга у таких людей соответствовало примерно трети обычного возрастного ухудшения за год.При этом умеренная помощь — около 5-9 часов в неделю — наоборот, оказалась связана с более медленным снижением когнитивных функций. Особенно положительный эффект наблюдался у тех, кто помогал родителям или родственникам вне собственного дома.Ученые предполагают, что умеренная вовлеченность может поддерживать умственную активность, чувство полезности и социальные контакты, тогда как чрезмерная нагрузка приводит к хроническому стрессу и переутомлению.

